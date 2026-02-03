Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dolce Vita & Co. Staffel 2

Dolce Vita & Co. (1/10): Alles Fassade

ORF2Staffel 2Folge 1vom 03.02.2026
Dolce Vita & Co. (1/10): Alles Fassade

Dolce Vita & Co. (1/10): Alles FassadeJetzt kostenlos streamen

Dolce Vita & Co. Staffel 2

Folge 1: Dolce Vita & Co. (1/10): Alles Fassade

45 Min.Folge vom 03.02.2026

Mit enormem Einsatz haben Mario und sein Team das "Dolce Vita" komplett renoviert. Der Gastraum erstrahlt nun in edlem Design und neuem Glanz. Doch von außen bleibt der Schandfleck: Die Hausfassade ist heruntergekommen und wird von der Besitzerin, Frau Schwarz, konsequent ignoriert. Sie weigert sich, auch nur einen Handgriff zu tun. Als Mario schließlich selbst aktiv wird, schlägt sie zurück und schickt einen dubiosen Anwalt mit einer Räumungsklage los. Und als wäre das nicht genug, taucht plötzlich Marios ehemalige Geliebte Ute in Wien auf... Besetzung: Michael Niavarani (Mario Hubinger) Gundula Rapsch (Marianne Hubinger) Nicola Etzelstorfer (Lisa Hubinger) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Ulrike Beimpold (Sandra) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Marianne Mendt (Frau Viehweger) Julian Weigend (Dr. Bauer) Andreas Vitásek (Toni) Elke Winkens (Ute) Buch: Anders Stenmo und W.V. Fares Regie: Claudia Jüptner Bildquelle: ORF/MR Film/Ali Schafler

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dolce Vita & Co. Staffel 2
ORF2
Dolce Vita & Co. Staffel 2

Dolce Vita & Co. Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen