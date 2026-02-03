Dolce Vita & Co. (1/10): Alles FassadeJetzt kostenlos streamen
Dolce Vita & Co. Staffel 2
Folge 1: Dolce Vita & Co. (1/10): Alles Fassade
Mit enormem Einsatz haben Mario und sein Team das "Dolce Vita" komplett renoviert. Der Gastraum erstrahlt nun in edlem Design und neuem Glanz. Doch von außen bleibt der Schandfleck: Die Hausfassade ist heruntergekommen und wird von der Besitzerin, Frau Schwarz, konsequent ignoriert. Sie weigert sich, auch nur einen Handgriff zu tun. Als Mario schließlich selbst aktiv wird, schlägt sie zurück und schickt einen dubiosen Anwalt mit einer Räumungsklage los. Und als wäre das nicht genug, taucht plötzlich Marios ehemalige Geliebte Ute in Wien auf... Besetzung: Michael Niavarani (Mario Hubinger) Gundula Rapsch (Marianne Hubinger) Nicola Etzelstorfer (Lisa Hubinger) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Ulrike Beimpold (Sandra) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Marianne Mendt (Frau Viehweger) Julian Weigend (Dr. Bauer) Andreas Vitásek (Toni) Elke Winkens (Ute) Buch: Anders Stenmo und W.V. Fares Regie: Claudia Jüptner Bildquelle: ORF/MR Film/Ali Schafler
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