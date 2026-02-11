Dolce Vita & Co. (7/10): PolterabendJetzt kostenlos streamen
Dolce Vita & Co. Staffel 2
Folge 7: Dolce Vita & Co. (7/10): Polterabend
Für Boris und Sandra läuten die Hochzeitsglocken, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Kleidanprobe, Ringe kaufen – und natürlich der gebührende Abschied vom Junggesellenleben. Bevor Boris und Sandra einander endgültig das Jawort geben können, sind noch einige Hürden zu überwinden. Aber die Tage vor der Hochzeit gestalten sich nicht nur für das Brautpaar ereignisreich: Marianne erhält ein attraktives Jobangebot, Ötschi ist auf Wohnungssuche und Hans findet eine reizende neue Bekanntschaft Besetzung: Michael Niavarani (Mario Hubinger) Gundula Rapsch (Marianne Hubinger) Nicola Etzelstorfer (Lisa Hubinger) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Kurt Sobotka (Hans Hubinger) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Ulrike Beimpold (Sandra) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Marianne Mendt (Frau Viehweger) Julian Weigend (Dr. Bauer) Andreas Vitasek (Toni) Dennenesch Zoudé (Lea Schwarz) Cornelia Lippert (Frau Schwarz) Hanno Pöschl (Hausmeister) Regie: Claudia Jüptner Bildquelle: ORF/MR Film/Hubert Mican
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