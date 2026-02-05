Dolce Vita & Co. (3/10): HarakiriJetzt kostenlos streamen
Dolce Vita & Co. Staffel 2
Folge 3: Dolce Vita & Co. (3/10): Harakiri
Hans kehrt griesgrämig aus dem Urlaub zurück und zieht sich zurück – Mario sorgt sich zunehmend um seinen Vater, als Hinweise auf eine mögliche Suizidgefahr auftauchen. Während Mario Hans unauffällig überwacht, versucht Lisa auf ihre Art, seinem Leben mit Online-Rendezvous wieder Schwung zu geben. Überraschend taucht zudem Hans’ Tochter Lea bei Frau Schwarz auf. Besetzung: Michael Niavarani (Mario Hubinger) Gundula Rapsch (Marianne Hubinger) Nicola Etzelstorfer (Lisa Hubinger) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Kurt Sobotka (Hans Hubinger) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Ulrike Beimpold (Sandra) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Marianne Mendt (Frau Viehweger) Julian Weigend (Dr. Bauer) Andreas Vitasek (Toni) Dennenesch Zoudé (Lea Schwarz) Cornelia Lippert (Frau Schwarz) Hanno Pöschl (Hausmeister) Regie: Claudia Jüptner Bildquelle: ORF/MR Film/Hubert Mican
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