Dolce Vita & Co. (8/10): Die BandJetzt kostenlos streamen
Dolce Vita & Co. Staffel 2
Folge 8: Dolce Vita & Co. (8/10): Die Band
Hans ist selig, seit ihn seine neue Freundin Hilde auf die Idee gebracht hat, wieder mit dem Klavierspielen anzufangen. Die Musik macht ihm solchen Spaß, dass er beschließt, seine Band aus Jugendzeiten wieder zusammen zu trommeln. So rosig es für Hans im Moment gerade ist, so sehr kriselt es bei Lisa - ihr Freund Mark macht ihr schwere Vorwürfe, dass sie sich immer um ihre Familie kümmern muss und kaum Zeit für ihn hat. Besetzung: Michael Niavarani (Mario Hubinger) Gundula Rapsch (Marianne Hubinger) Nicola Etzelstorfer (Lisa Hubinger) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Kurt Sobotka (Hans Hubinger) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Ulrike Beimpold (Sandra) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Marianne Mendt (Frau Viehweger) Julian Weigend (Dr. Bauer) Andreas Vitasek (Toni) Dennenesch Zoudé (Lea Schwarz) Cornelia Lippert (Frau Schwarz) Hanno Pöschl (Hausmeister) Regie: Claudia Jüptner Bildquelle: ORF/MR Film/Hubert Mican
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