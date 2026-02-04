Dolce Vita & Co. (2/10): Die PrüfungJetzt kostenlos streamen
Dolce Vita & Co. Staffel 2
Folge 2: Dolce Vita & Co. (2/10): Die Prüfung
Boris liebt Sandra von ganzem Herzen und möchte sie sogar heiraten. Doch wie plant man den perfekten Antrag und sorgt dafür, dass er wirklich eine Überraschung wird? Die Crew des „Dolce Vita“ gibt Boris hilfreiche Tipps. Doch Sandras Misstrauen wächst: Das geheimnisvolle Verhalten und das merkwürdige Getue von Boris machen sie skeptisch. Sie fürchtet, er könnte untreu sein. Um Klarheit zu gewinnen, stellt Sandra ihm eine Falle: Sie schickt eine junge, attraktive Frau auf ihn, um seine Treue auf die Probe zu stellen. Besetzung: Michael Niavarani (Mario Hubinger) Gundula Rapsch (Marianne Hubinger) Nicola Etzelstorfer (Lisa Hubinger) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Ulrike Beimpold (Sandra) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Marianne Mendt (Frau Viehweger) Julian Weigend (Dr. Bauer) Andreas Vitásek (Toni) Elke Winkens (Ute) Cornelia Lippert (Frau Schwarz) Hanno Pöschl (Hausmeister) Wolfgang Pissecker (Christian) Birgit Machalissa (Fr.Lerch) Andrea Eckert (Frau Westburg) Fritz von Friedl (Herr Westburg) Beatrice Frey (Kollegin) Buch: Anders Stenmo und W.V. Fares Regie: Claudia Jüptner Bildquelle: ORF/MR Film/Miguel Dietrich
