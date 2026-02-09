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Dolce Vita & Co. Staffel 2

Dolce Vita & Co. (5/10): Die Schweinemörder

ORF2Staffel 2Folge 5vom 09.02.2026
Dolce Vita & Co. (5/10): Die Schweinemörder

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Dolce Vita & Co. Staffel 2

Folge 5: Dolce Vita & Co. (5/10): Die Schweinemörder

46 Min.Folge vom 09.02.2026

Ein Geburtstagsjubilar, der im Dolce Vita feiert, bekommt von seinen Freunden ein Ferkel geschenkt. Was tun? Dankbar greift der Beschenkte die Idee eines Spanferkelessens auf, das Dolce Vita soll sich um das Notwendige kümmern. Das Problem ist nur, dass das neue Haustier in kürzester Zeit allen ans Herz wächst. Ganz besonders Lisa setzt sich mit allen Kräften für das Wohl des Schweinderls ein. Besetzung: Michael Niavarani (Mario Hubinger) Gundula Rapsch (Marianne Hubinger) Nicola Etzelstorfer (Lisa Hubinger) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Kurt Sobotka (Hans Hubinger) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Ulrike Beimpold (Sandra) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Marianne Mendt (Frau Viehweger) Julian Weigend (Dr. Bauer) Andreas Vitásek (Toni) Dennenesch Zoudé (Lea Schwarz) u.a. Buch: Anders Stenmo und W.V. Fares Regie: Claudia Jüptner Bildquelle: ORF/MR Film/Hubert Mican

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