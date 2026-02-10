Dolce Vita & Co. (6/10): Die MischpocheJetzt kostenlos streamen
Dolce Vita & Co. Staffel 2
Folge 6: Dolce Vita & Co. (6/10): Die Mischpoche
Unerwartet taucht Marios italienische Verwandtschaft in Wien auf. Die Freude währt kurz, denn die Großfamilie übernimmt seine Wohnung im Sturm. Spätestens als Onkel Luigi die Küche mit Pizza und Calamari erobert, ist klar: Das Chaos ist vorprogrammiert. Besetzung: Michael Niavarani (Mario Hubinger) Gundula Rapsch (Marianne Hubinger) Nicola Etzelstorfer (Lisa Hubinger) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Kurt Sobotka (Hans Hubinger) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Ulrike Beimpold (Sandra) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Marianne Mendt (Frau Viehweger) Julian Weigend (Dr. Bauer) Andreas Vitásek (Toni) Dennenesch Zoudé (Lea Schwarz) Cornelia Lippert (Frau Schwarz) Hanno Pöschl (Hausmeister) u.a. Buch: Anders Stenmo und W.V. Fares Regie: Claudia Jüptner Bildquelle: Bildquelle: ORF/MR Film/Hubert Mican
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