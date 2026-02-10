Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dolce Vita & Co. Staffel 2

Dolce Vita & Co. (6/10): Die Mischpoche

ORF2Staffel 2Folge 6vom 10.02.2026
Dolce Vita & Co. (6/10): Die Mischpoche

Dolce Vita & Co. (6/10): Die MischpocheJetzt kostenlos streamen

Dolce Vita & Co. Staffel 2

Folge 6: Dolce Vita & Co. (6/10): Die Mischpoche

45 Min.Folge vom 10.02.2026

Unerwartet taucht Marios italienische Verwandtschaft in Wien auf. Die Freude währt kurz, denn die Großfamilie übernimmt seine Wohnung im Sturm. Spätestens als Onkel Luigi die Küche mit Pizza und Calamari erobert, ist klar: Das Chaos ist vorprogrammiert. Besetzung: Michael Niavarani (Mario Hubinger) Gundula Rapsch (Marianne Hubinger) Nicola Etzelstorfer (Lisa Hubinger) Florian Chytilek (Dany) Manuel Chytilek (Viktor) Kurt Sobotka (Hans Hubinger) Götz Kauffmann (Franz) Christoph Fälbl (Boris) Ulrike Beimpold (Sandra) Gunther Gillian (Ötschi) Reinhard Nowak (Burli) Marianne Mendt (Frau Viehweger) Julian Weigend (Dr. Bauer) Andreas Vitásek (Toni) Dennenesch Zoudé (Lea Schwarz) Cornelia Lippert (Frau Schwarz) Hanno Pöschl (Hausmeister) u.a. Buch: Anders Stenmo und W.V. Fares Regie: Claudia Jüptner Bildquelle: Bildquelle: ORF/MR Film/Hubert Mican

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dolce Vita & Co. Staffel 2
ORF2
Dolce Vita & Co. Staffel 2

Dolce Vita & Co. Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen