Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Doppelt kocht besser

Moderner Nizza-Salat

SAT.1Folge vom 22.08.2022
Moderner Nizza-Salat

Moderner Nizza-SalatJetzt kostenlos streamen

Doppelt kocht besser

Folge vom 22.08.2022: Moderner Nizza-Salat

43 Min.Folge vom 22.08.2022Ab 6

Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare Marvin (32) & Lilly (30), Robert (53) & Karolin (32) sowie auch Katja (41) & Timo (39).

Alle verfügbaren Folgen