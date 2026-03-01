Downton Abbey
Folge 1: Hochzeit auf Downton
67 Min.Folge vom 01.03.2026
Ein Besuch bei seinem Anwalt in London hält für Lord Robert Crawley schlechte Nachrichten bereit. Auf Grund einer Fehlinvestition steht das finanzielle Überleben von Downton Abbey auf dem Spiel. Dabei steht bereits die nächste große Ausgabe an: Mary und Matthew werden endlich heiraten. Zu den Festlichkeiten reist auch hoher Besuch aus den USA an, Coras Mutter Martha.
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Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 6: 2015 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 3: 2012 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 4: 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 5: 2014 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 1: 2010 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 2: 2011 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved