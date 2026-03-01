Downton Abbey
Folge 8: Intrigen
67 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Thomas' Zukunft steht auf dem Spiel - nicht nur in Downton Abbey. Doch er bekommt Unterstützung von unerwarteter Seite: Gerade John Bates setzt sich für ihn ein. Derweil steht mit einem traditionellen Cricket-Spiel das nächste Großereignis in Downton Abbey auf dem Plan.
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved