Downton Abbey
Folge 7: Veränderungen
48 Min.Folge vom 01.03.2026
John Bates darf endlich nach Hause. Seine Frau Anna ist natürlich überglücklich. Das wiedervereinte Ehepaar bezieht nun ein eigenes kleines Haus auf dem Anwesen von Downton Abbey. Doch die Rückkehr von John Bates ist nicht für alle ein Grund zur Freude. Thomas fürchtet um seine Stellung im Haus. Darüber hinaus hat Thomas sein unfreiwilliges Coming-Out.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Copyrights:© 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved