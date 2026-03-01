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Downton Abbey

Auf Leben und Tod

NBCUniversalStaffel 3Folge 5vom 01.03.2026
Auf Leben und Tod

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Downton Abbey

Folge 5: Auf Leben und Tod

48 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Lady Sybil ist zurück auf Downton Abbey und steht kurz vor der Geburt ihres Kindes. Aber ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends. Lord Robert Crawley lässt extra einen renommierten Arzt aus London anreisen. Doch auch er kann die Katastrophe nicht verhindern.

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