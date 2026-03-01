Downton Abbey
Folge 9: Himmel und Hölle
93 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Mittlerweile ist ein Jahr seit dem Tod Sybils vergangen, doch die Familie Crawley hat den Schock immer noch nicht überwunden. Eine Reise nach Schottland soll alle auf andere Gedanken bringen. Mit dabei ist auch die hochschwangere Mary. Nachdem sie merkt, dass der Geburtstermin immer näher rückt, reist sie allerdings vorzeitig ab und bringt zu Hause einen gesunden Jungen zur Welt. Doch ihr Glück ist nur von kurzer Dauer.
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Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6: 2015 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 3: 2012 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 4: 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 5: 2014 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 1: 2010 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 2: 2011 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved