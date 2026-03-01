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Downton Abbey

Flucht nach Downton

NBCUniversalStaffel 3Folge 4vom 01.03.2026
Flucht nach Downton

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Downton Abbey

Folge 4: Flucht nach Downton

48 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Nach der geplatzten Hochzeit zwischen Edith und Sir Anthony Strallan kehrt erst einmal wieder Ruhe auf dem Anwesen ein. Edith möchte sich aber nicht mit ihrer Rolle abgeben und engagiert sich politisch; etwas, was ihr Vater nicht gerne sieht. Doch ein anderer Vorfall bereitet ihm noch viel größere Sorgen: Tom Branson musste nach einem Anschlag aus Irland nach Downton Abbey fliehen, seine hochschwangere Frau Sybil folgt einen Tag später.

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