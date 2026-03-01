Downton Abbey
Folge 2: Die Welt im Wandel
48 Min.Folge vom 01.03.2026
Die finanzielle Situation des Anwesens steht immer noch auf der Kippe. Rettung könnte das Erbe von Matthews ehemaliger Verlobten Lavinia bringen. Doch Matthew weigert sich zunächst, dieses anzunehmen. Während Lord Robert Crawley seinen neuen Schwiegersohn ins Gebet nimmt, versuchen die Damen des Hauses, Coras Mutter Martha von neuen Investitionen in Downton Abbey zu überreden.
Genre:Historisches Drama, Drama, Romanze
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved