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Dr. House

Ist das Lügen nicht schön?

sixxStaffel 4Folge 10vom 10.01.2026
Ist das Lügen nicht schön?

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Folge 10: Ist das Lügen nicht schön?

43 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12

Das neu gebildete Team bekommt seinen ersten Fall: Eine Frau wird mit Lähmungserscheinungen eingeliefert. Die Diagnose ist schwierig, denn die offenbar todkranke Patientin und ihre Tochter belügen nicht nur die Ärzte. Sie haben auch voreinander Geheimnisse, obwohl sie sich geschworen haben, sich stets die Wahrheit zu sagen. Diese Herausforderung ist ganz nach Houses Geschmack, doch um sich noch mehr zu amüsieren, manipuliert er das vorweihnachtliche Wichteln seiner Mitarbeiter.

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