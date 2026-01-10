Dr. House
Folge 8: Blut und Spiele
Verhexter Fall für House' Bewerbergruppe: Der Magier Flynn erleidet in seiner Show während einer Entfesselungsnummer einen Herzstillstand. Auch in der Klinik erleidet er lebensbedrohliche Blutungen - er scheint todkrank zu sein. Als wäre der Fall noch nicht aufreibend genug für das Team, stellt House den fünf verbleibenden Kandidaten eine weitere, schier unlösbare Aufgabe: Wer ihm Cuddys Höschen besorgt, genießt Immunität und darf zwei Konkurrenten zu Abschuss freigeben.
