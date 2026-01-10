Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. House

sixxStaffel 4Folge 15
Folge 15: Im Kopf von House (1)

42 Min.Ab 12

House kommt in einer Tabledance-Bar zu sich: Er ist alkoholisiert, blutverschmiert und kann sich nicht erinnern, was in den Stunden zuvor passiert ist. Als er auf die Straße heraustritt, sieht er, dass dort ein schwerer Verkehrsunfall mit vielen Toten geschehen ist. House ist sich sicher: Die Person, von der das Blut an seinen Händen stammt, schwebt in Lebensgefahr - doch wer ist sie? Die Erinnerung an die dramatischen Geschehnisse kehrt nur bruchstückhaft zurück.

