Dr. House
Folge 13: Krankhaft nett
43 Min.Ab 12
Als er sich vor Cuddy in der Ambulanz versteckt, fällt House ein Mann auf, der seit Stunden in aller Seelenruhe auf seine Behandlung wartet. Jeff, der nach einem Ohnmachtsanfall eingeliefert wurde, ist offenbar der netteste und geduldigste Mensch, den die Welt je gesehen hat - das ist House verdächtig: Er hält die Freundlichkeit für ein Symptom und nötigt sein Team, den Fall zu untersuchen. Unterdessen beschäftigt es den Grantler, dass er Wilson nun mit Amber teilen muss.
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Copyrights:© Universal Studios Limited
