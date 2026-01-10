Dr. House
Folge 12: Schalom, Dr. House?
43 Min.Ab 12
Eine Braut ist auf ihrer Hochzeit kollabiert. Bevor sie zum orthodoxen Judentum konvertierte, führte die junge Frau ein Leben mit Sex, Drogen und Rockmusik. In dieser ausschweifenden Vergangenheit vermutet House die Ursache der. Doch das Team kommt zu keinem Ergebnis. Sollte die plötzliche Religiosität der Patientin ein Symptom sein? Derweil spioniert der Diagnostiker Amber nach, die er zuletzt aus seiner Bewerberrunde aussortiert hatte. Nun bandelt sie mit Wilson an.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren