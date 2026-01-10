Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schauplatz der Merkwürdigkeiten

sixxStaffel 4Folge 4
Folge 4: Schauplatz der Merkwürdigkeiten

43 Min.Ab 16

Eine junge Leichenkosmetikerin sieht Tote: Das verbleibende Bewerberteam von Dr. House soll der Halluzination und dem mysteriösen Krampfanfall der Patientin auf den Grund gehen. Der entscheidende Fall für die Gruppe: House verlangt von seinen sieben Kandidaten, dass sie zur Sicherung der Diagnose eine Leiche exhumieren. Doch auch diese Maßnahme führt zu keinem Ergebnis. Und in der Zwischenzeit verstärken sich die Halluzinationen der jungen Frau.

sixx
