Dragonball

General Blue gibt nicht auf

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 1vom 06.02.2026
General Blue gibt nicht auf

General Blue gibt nicht aufJetzt kostenlos streamen

Dragonball

Folge 1: General Blue gibt nicht auf

21 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

Bulma, Kuririn und Goku schaffen es tatsächlich, die einstürzende Piratenhöhle zu verlassen. Sie wollen zurück zum Herren der Schildkröten, Bulma hat sogar ein wertvolles Geschenk für ihn dabei. Aber General Blue lässt sich so leicht nicht abschütteln ...

