Dragonball
Folge 3: Ein seltsames Dorf
21 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12
Goku und seine Freunde sind in Pinguinhausen. Es dauert eine ganze Weile, bis sie sich an diesen Ort gewöhnt haben. Die Leute hier und ihre Bräuche sind aber auch zu seltsam ...
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation