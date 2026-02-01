Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragonball

Der heilige Quittenwald

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 5vom 10.02.2026
Der heilige Quittenwald

Dragonball

Folge 5: Der heilige Quittenwald

21 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12

Bora hat als Wächter des heiligen Quittenwaldes unter anderem die Aufgabe, einen der Dragonballs zu bewachen. Natürlich will er ihn nicht an Oberst Yellow aushändigen, doch dann wird Boras Sohn Upa entführt! Goku schaltet sich ein und weckt damit den Zorn von Kommandant Red ...

Dragonball
ProSieben MAXX
Dragonball

Dragonball

