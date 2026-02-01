Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dragonball

Der König aller Meister

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 8vom 12.02.2026
Der König aller Meister

Der König aller MeisterJetzt kostenlos streamen

Dragonball

Folge 8: Der König aller Meister

21 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 12

Goku will unbedingt den Quittenturm hinauf. Der Legende nach befindet sich dort das Heilige Wasser, das unendliche Kräfte verleihen kann. Was Goku nicht weiß: Das Wasser wird bewacht ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Dragonball
ProSieben MAXX
Dragonball

Dragonball

Alle 3 Staffeln und Folgen