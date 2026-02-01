Dragonball
Folge 2: Himmelsstürmer
21 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12
Jetzt sitzen Goku, Bulma, Krillin und der Herr der Schildkröten in der Falle! General Blue gelingt es nicht nur, die Dragonballs zu stehlen - er schafft es außerdem, die Freunde zu fesseln und neben einer tickenden Bombe zurückzulassen ...
