Dragonball

Das heilige Wasser

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 9vom 12.02.2026
Das heilige Wasser

Das heilige WasserJetzt kostenlos streamen

Dragonball

Folge 9: Das heilige Wasser

21 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 6

Goku wird von Meister Quitte ausgebildet, doch das Training ist unglaublich hart. Wird Goku am Ende zu erschöpft sein, wenn er zum zweiten Mal gegen Tao Baibai kämpfen muss? Der Auftragskiller hat Goku jedenfalls schon wieder im Visier ...

