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Ein Hof zum Verlieben

Liebe ist ein Marathon

SAT.1Staffel 1Folge 69vom 21.04.2026
Liebe ist ein Marathon

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 69: Liebe ist ein Marathon

24 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 6

Ein Notar-Termin stellt das Leben der Rechtsanwältin Laura auf den Kopf: Sie erbt einen Apfelhof, von dessen Existenz sie bislang nichts wusste. Vier Jahre zuvor verlor sie ihren Mann David bei einem Autounfall.

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