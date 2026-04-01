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Ein Hof zum Verlieben

Chaos der Gefühle

SAT.1Staffel 1Folge 61vom 15.04.2026
Chaos der Gefühle

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 61: Chaos der Gefühle

23 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6

Laura und Oliver stecken nach ihrer gemeinsamen Nacht im Gefühlschaos: Oliver hat es voll erwischt, derweil muss Laura ihre Gedanken noch ordnen. Georg will sich impulsiv an Regina rächen, doch Moritz hindert ihn daran. Susi ist enttäuscht, dass Sörens gelungener Zauber-Auftritt im Netz eher negative Kommentare erhält. Leonard hat daraufhin eine Idee ...

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