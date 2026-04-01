Ein Hof zum Verlieben
Folge 61: Chaos der Gefühle
23 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6
Laura und Oliver stecken nach ihrer gemeinsamen Nacht im Gefühlschaos: Oliver hat es voll erwischt, derweil muss Laura ihre Gedanken noch ordnen. Georg will sich impulsiv an Regina rächen, doch Moritz hindert ihn daran. Susi ist enttäuscht, dass Sörens gelungener Zauber-Auftritt im Netz eher negative Kommentare erhält. Leonard hat daraufhin eine Idee ...
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Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn