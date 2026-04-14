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Ein Hof zum Verlieben

Charlotte und Julius

SAT.1Staffel 1Folge 59vom 14.04.2026
Charlotte und Julius

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 59: Charlotte und Julius

23 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 6

Laura kehrt mit Oliver auf eine professionelle Ebene zurück und konzentriert sich darauf, den Fall zu lösen. Maja will herausfinden, ob Ludwig es ernst mit ihr meint. Henni fliegt fast vor Peter Schneider auf. Als ihr auffällt, dass ihr Kettenanhänger fehlt, wird dieser ausgerechnet von Peter gefunden.

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