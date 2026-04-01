Ein Hof zum Verlieben
Folge 66: Lauras Entscheidungen
23 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 6
Laura merkt, dass sie in ihrem Gefühlschaos sich selbst vernachlässigt hat. So überrascht sie alle mit ihrer Herzensentscheidung. Die Freude ist groß, als Henni, Maja und Laura die Auszeichnung "Bester Bio-Hof der Region" bekommen. Doch der eigentliche Gewinner ist Georg. Ludwig hat sich den Fuß geprellt. Daraufhin merkt er einmal mehr, wie wichtig er seiner Familie ist.
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Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn