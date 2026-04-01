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Ein Hof zum Verlieben

Lauras Entscheidungen

SAT.1Staffel 1Folge 66vom 17.04.2026
Lauras Entscheidungen

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 66: Lauras Entscheidungen

23 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 6

Laura merkt, dass sie in ihrem Gefühlschaos sich selbst vernachlässigt hat. So überrascht sie alle mit ihrer Herzensentscheidung. Die Freude ist groß, als Henni, Maja und Laura die Auszeichnung "Bester Bio-Hof der Region" bekommen. Doch der eigentliche Gewinner ist Georg. Ludwig hat sich den Fuß geprellt. Daraufhin merkt er einmal mehr, wie wichtig er seiner Familie ist.

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