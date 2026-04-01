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Ein Hof zum Verlieben

Bauchgefühle

SAT.1Staffel 1Folge 63vom 16.04.2026
Bauchgefühle

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 63: Bauchgefühle

23 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 6

Die Zwillinge sind wegen Laura zerstritten. Doch es ist weder Tim noch Anna, sondern Moritz der eine brisante neue Information herausfindet. Laura hilft Henni bei ihrer Aussage vor der Polizei. Dabei wird sie unweigerlich an ihre Nacht mit Oliver erinnert. Sie hinterfragt ihre Gefühle: Ist zwischen ihr und Oliver doch mehr als nur körperliche Anziehung? Maja will ihre Unschuld beweisen. Wird Ludwig ihr glauben?

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