Ein Hof zum Verlieben
Folge 64: Schattenrisse
23 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 6
Moritz weiß nun, dass Oliver in Laura verliebt ist. Er beschließt daraufhin, sich für Tim einzusetzen. Ludwig lässt es keine Ruhe, wie stark Maja ihre Unschuld beteuert und findet heraus, dass sie recht hat. Susi möchte Sören mit einem Geschenk überraschen. Doch als sie es ihm überreichen möchte, ist er schon weg.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn