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Ein Hof zum Verlieben

Schattenrisse

SAT.1Staffel 1Folge 64vom 16.04.2026
Schattenrisse

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 64: Schattenrisse

23 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 6

Moritz weiß nun, dass Oliver in Laura verliebt ist. Er beschließt daraufhin, sich für Tim einzusetzen. Ludwig lässt es keine Ruhe, wie stark Maja ihre Unschuld beteuert und findet heraus, dass sie recht hat. Susi möchte Sören mit einem Geschenk überraschen. Doch als sie es ihm überreichen möchte, ist er schon weg.

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