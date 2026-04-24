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Ein Hof zum Verlieben

Der bittere Nachgeschmack

SAT.1Staffel 1Folge 76vom 24.04.2026
Der bittere Nachgeschmack

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 76: Der bittere Nachgeschmack

23 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 6

Ein Notar-Termin stellt das Leben der Rechtsanwältin Laura auf den Kopf: Sie erbt einen Apfelhof, von dessen Existenz sie bislang nichts wusste. Vier Jahre zuvor verlor sie ihren Mann David bei einem Autounfall. Nach dem Tod ihres Schwiegervaters wird Laura nun völlig unerwartet zur Hofbesitzerin. Sie lässt sich auf das Abenteuer am Bodensee ein und findet ausgerechnet in der Heimat ihres verstorbenen Mannes eine neue Liebe. Doch ein dunkles Geheimnis überschattet ihr Glück ...

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