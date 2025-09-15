Eine schrecklich nette Familie
Folge 1: Rat' mal, wer zum Essen kommt
23 Min.Ab 6
Al hat zur Zeit nur einen Wunsch: Bud soll endlich ausziehen. Leider findet der Junge keine Bleibe, die er sich leisten kann. Doch das ist nicht Als einziges Problem: Ausgerechnet jetzt taucht auch noch plötzlich seine fürchterlich verfressene Schwiegermutter auf. Sie hat sich mit ihrem Mann zerstritten - und nun soll ihr Schwiegersohn Al die Sache in Ordnung bringen. Doch ein Al Bundy wird allemal mit Schwiegermüttern und deren Problemen fertig ...
Eine schrecklich nette Familie
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
6
