Eine schrecklich nette Familie

Rat' mal, wer zum Essen kommt

Sony PicturesStaffel 10Folge 1
Rat' mal, wer zum Essen kommt

Folge 1: Rat' mal, wer zum Essen kommt

23 Min.Ab 6

Al hat zur Zeit nur einen Wunsch: Bud soll endlich ausziehen. Leider findet der Junge keine Bleibe, die er sich leisten kann. Doch das ist nicht Als einziges Problem: Ausgerechnet jetzt taucht auch noch plötzlich seine fürchterlich verfressene Schwiegermutter auf. Sie hat sich mit ihrem Mann zerstritten - und nun soll ihr Schwiegersohn Al die Sache in Ordnung bringen. Doch ein Al Bundy wird allemal mit Schwiegermüttern und deren Problemen fertig ...

