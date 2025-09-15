Eine schrecklich nette Familie
Folge 18: Ab nach Florida (1)
23 Min.Ab 12
Die Frühlingsferien will Bud mit seinen Freunden in Florida am Strand genießen. Doch Kelly und deren Freundinnen luchsen den Jungs die Tickets ab. Sie fliegen nach Florida - nicht ahnend, dass auch Al, Schuhverkäufer und Leidensgenosse Griff sowie Nachbar Jefferson unterwegs sind nach Fort Lauderdale. Denen wiederum kommt Marcy auf die Schliche. Stinksauer macht sie sich auf den Weg, um den unbeschwerten Tagen der Männer ein jähes Ende zu bereiten ...
