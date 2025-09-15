Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Der Schwächling des Jahres

Sony PicturesStaffel 10Folge 6
Der Schwächling des Jahres

Der Schwächling des JahresJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 6: Der Schwächling des Jahres

23 Min.Ab 12

Peggy besucht einen Selbstverteidigungskurs - mit durchschlagendem Erfolg: Als sie vor laufenden Kameras einen Taschendieb unschädlich macht, während Al sich gegen den Kurs ausspricht, wird Peggy als Heldin gefeiert. Al aber wird zum Feigling erklärt. Ein Versuch, sein Image aufzubessern, misslingt. Al wird zum Gespött der Welt. Er sieht nur noch einen Weg, die Öffentlichkeit von seinem Mut zu überzeugen: Als Genghis um Kellys Hand anhält, bekommt er Als Faust zu spüren.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen