Eine schrecklich nette Familie
Folge 3: Trauerfeier für Buck
23 Min.
Der Vierbeiner Buck hat das Zeitliche gesegnet. Während die Familie trauert, steht der Hund im Himmel einer Kommission unter dem Vorsitz des Katers Felix B. Cat gegenüber. Dieser wird über Bucks Reinkarnation entscheiden. Unterdessen ist Kelly nach wie vor untröstlich. Um sie aufzuheitern, rät Marcy zu einer Séance, in der sie Kontakt mit dem toten Buck aufnehmen will. Es dauert nicht lange, und eine Stimme aus dem Jenseits rät zu einem neuen Hund ...
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland