Eine schrecklich nette Familie
Folge 14: Brüder, Väter und Mafiosi (1)
23 Min.
Peggy wünscht sich von ihrem Mustergatten Al eine Satellitenschüssel, um endlich alle Oprah-Sendungen sehen zu können. Al ist sofort damit einverstanden und hoch erfreut über diesen Wunsch - erhofft er sich doch endlich rund um die Uhr Ruhe vor seiner Frau und ihren anstrengenden sexuellen Wünschen. Der alte Geizkragen ersteht im Billigladen um die Ecke eine Anlage, die er selbst installieren will. Inzwischen macht Bud gemeinsame Geschäfte mit einem Mafioso ...
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland