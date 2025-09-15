Eine schrecklich nette Familie
Folge 16: Die Frau im Mann
23 Min.
Al will zusammen mit Bud seinem Rivalen und Geschäftskonkurrenten Floyd Babcock endlich mal eins auswischen. Bud und Babcocks Sohn belegen auf dem College denselben Kurs in Betriebswirtschaftslehre. Daher haben die beiden Väter einen Wettbewerb ausgeheckt: Wer von den Söhnen schreibt die bessere Arbeit? Bud siegt mit einem neuen Jahreskalender mit zwölf spärlich verhüllten scharfen Ladys. Da kann Babcock junior mit seinem angeblich revolutionären Laserdrucker nicht mithalten ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland