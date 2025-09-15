Eine schrecklich nette Familie
Folge 12: Am Rande des Wahnsinns
23 Min.
Kelly erwartet eines Abends aufgeregt den von allen Frauen umschwärmten, gut aussehenden Carlos. Der jedoch bringt seine Cousine Esmeralda mit, eine Klosterschülerin, um die sich nach etlichen Überredungsversuchen Bud kümmert - damit Kelly in Ruhe Carlos verführen kann. Doch alles kommt ganz anders als geplant: Carlos zupft nämlich lieber auf der Gitarre als an Kelly. Währenddessen erlebt Bud mit der Klosterschülerin eine scharfe Überraschung nach der anderen ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland