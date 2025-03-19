Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 100
Folge 100: Folge 100

24 Min.Ab 6

Manu ist entsetzt - Mark ist gerade auf dem besten Wege, genau so zu werden, wie sein verhasster Bruder Philip: Gewissenlos und bereit, für seine Ziele über Leichen zu gehen! Als Mark nach einem Streit auch noch Oliver feuert, gibt es für Manu kein Halten mehr. Wutentbrannt wirft sie Mark an den Kopf, dass sein Vater sich dafür schämen würde, was aus ihm geworden ist!

