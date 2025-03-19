Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Episode 120

SAT.1Staffel 1Folge 120
Episode 120

Episode 120Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 120: Episode 120

23 Min.Ab 6

Oliver bekommt von Philip den Auftrag, einen wichtigen Deal mit hochkarätigen Reiseveranstalterinnen an Land zu ziehen - die als äußerst schwierig gelten. Tatsächlich gerät Oliver beim Business Lunch mit den Damen zunehmend ins Schwitzen. Das Geschäft droht zu scheitern. Doch dann erscheint überraschend Eva. Sie schafft es, das Vertrauen der Gegenseite zu gewinnen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen