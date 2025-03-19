Eine wie keine
Folge 134: Episode 134
23 Min.Ab 6
Mark ist zurück und hat nur ein Ziel: Er will mit Manu ein neues Leben beginnen! Sehnsüchtig wartet Mark auf Manus Rückkehr aus dem Urlaub. Philip ist entsetzt über das plötzliche Auftauchen von Mark. Er hat Angst, Alexandra sofort wieder zu verlieren. Und tatsächlich: Alexandra kann nicht anders, sie will Mark zurückerobern! Sie nimmt in Kauf, dass sie Philip das Herz bricht ...
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph