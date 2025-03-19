Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 160

SAT.1Staffel 1Folge 160
Episode 160

Eine wie keine

Folge 160: Episode 160

23 Min.Ab 6

Manu gibt nach: Um Marcels Job und damit seinen Lebenswillen zu retten, stimmt sie für die Hotelfusion. Die Kollegen sind entsetzt. Es macht das Gerücht die Runde, dass Manu sich von Philip hat kaufen lassen. Aber Marcel lebt - und nur das zählt für Manu! Auch Mark wendet sich von ihr ab. Als Mark an Julius' Grab auf Alexandra trifft, scheinen die beiden sich auf einmal wieder sehr nah zu sein ...

