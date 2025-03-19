Eine wie keine
Folge 167: Episode 167
24 Min.Ab 6
Oliver beugt sich Philips Erpressung und ist nun wieder Finanzchef des Adens. Bald wird klar, warum Philip so viel daran liegt. Oliver soll dabei helfen, Alexandra finanziell zu ruinieren! Für Manu bietet sich derweil die Gelegenheit, Informationen gegen die Sachs-Gruppe zu sammeln. Die Sache hat nur einen Haken. Manu muss sich dafür ausgerechnet als Alexandra Aden ausgeben! Ob das gut geht?
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph