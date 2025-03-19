Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 178

SAT.1Staffel 1Folge 178
Folge 178: Episode 178

23 Min.Ab 6

Manu hat es geschafft, Karin als Mitstreiterin gegen den Sachs-Konzern zu gewinnen. Aber dann schockt Toni Manu mit der Ankündigung, dass er in einem anderen Hotel anfangen will! Manu tut alles, um das Aden zu retten und Toni rennt einfach davon? Manu fühlt sich verraten. Alexandra folgt indes einer dunklen Ahnung und macht einen Schwangerschaftstest. Und tatsächlich, der Test fällt positiv aus!

