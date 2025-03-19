Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 196

SAT.1Staffel 1Folge 196
Episode 196

Eine wie keine

Folge 196: Episode 196

23 Min.Ab 6

Alexandra ist in einem Albtraum gefangen. Die Auswirkungen des Schwangerschaftsabbruchs sind sehr viel heftiger, als erwartet. Ihr eingeweihter Arzt beruhigt Alexandra. Trotzdem sollte sie dafür sorgen, dass fortan immer jemand in ihrer Nähe ist. Aber der Abort geht schneller vonstatten, als erwartet. Und so ist Alexandra vollkommen allein, als sie bewusstlos zusammenbricht.

