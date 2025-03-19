Eine wie keine
Folge 197: Episode 197
24 Min.Ab 6
Alexandra hat das Kind verloren! Sie ist außer Lebensgefahr, aber der Schock bei Mark sitzt tief. Manu ist sich sicher, dass die Wahrheit über die Vaterschaft nun niemandem mehr hilft. Aber sie kann es kaum ertragen, Mark so leiden zu sehen. Als Mark sich dann auch noch die Schuld an dem Unglück gibt, möchte Manu ihn nur noch trösten: Sie platzt damit heraus, dass das Kind nicht von ihm war.
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph