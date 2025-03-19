Eine wie keine
Folge 203: Episode 203
23 Min.Ab 6
Als Manu erkennt, wie sehr Ralf sich in seinen Kummer hineinsteigert und Daniel darüber vernachlässigt, beschließt sie, den Kleinen vorerst bei sich zu behalten. Wie wird Ralf darauf reagieren? Mark erfährt das volle Ausmaß von Alexandras Lügen und trennt sich von ihr. Dann die nächste Hiobsbotschaft: Der hasserfüllte Philip hat Adrian so heftig verprügelt, dass dieser in Lebensgefahr schwebt!
